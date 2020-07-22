65% зараженных жителей Алтайского края уже вылечились от коронавируса

Новости 22.07.2020 15:45 3291

Более 5 тысяч жителей Алтайского края из 7,7 тысяч зараженных COVID-19 уже выздоровели. Такие данные сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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По данным ИЦК, пятая часть вылечившихся, избавились от положительного статуса в течение последней недели: с 15 по 21 июля. На 21 июля в регионе здоровы 5041 (65%) из 7758 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

С этим показателем край на 4 строчке рейтинга регионов Сибири с наибольшей долей выздоровевших от COVID-19. Первое место занимает Хакасия (81%), затем идут Красноярский край (78%) и Новосибирская область (76%).

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 39 934 человека (65%).