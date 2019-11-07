За что Министерство образования требует с «Алтайвитаминов» 50 млн?

Новости 22.07.2020 14:10 953

Министерство науки и высшего образования России пытается взыскать с АО «Алтайвитамины» 49,7 млн рублей, передаёт «Банкфакс».

Контракт на создание противоастматического препарата между ведомством и компанией заключён в мае 2017 года. «Алтайвитамины» должны были получить 105 млн рублей в течение трёх лет (2017-2019 гг) и совместно с опорным вузом Алтайского края (АлтГУ) создать аэрозоль на основе энантиомерно чистой, микронизированной субстанции, получаемой с помощью сверхкритических флюидных технологий. На разработку отводился 31 месяц.

В число соисполнителей вошёл Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ РАН), взявший на себя лабораторные исследования. Перед АлтГУ стояла задача масштабирования производства для его адаптации к мощностям «Алтайвинаминов». Однако акционерное общество свои обязательства исполнило не полностью.

В материалах суда указано, что фармацевтическая компания ходатайствовала об отложении судебного разбирательства, поскольку стороны обсуждают мировое соглашение. Очередное заседание состоится 1 сентября.