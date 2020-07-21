Горячую воду ограничат для части барнаульцев из-за ремонта на проспекте Строителей

Новости компаний 22.07.2020 13:36 756

Несколько домов, детсадов и административных зданий в Железнодорожном районе Барнаула останутся без воды с 22 по 28 июля в связи с реконструкцией тепловых сетей на Строителей, сообщили в пресс-службе СГК.

Энергетики проведут замену участка тепловой сети на проспекте Строителей, 21. Здесь проложат более 220 метров новой тепловой сети диаметром 200 и 80 мм.

«Проводимые работы являются важным этапом подготовки города к отопительному сезону 2020-2021 и помогут повысить надежность теплоснабжения горожан», - пояснили в компании.

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Под отключение попадут 13 многоквартирных домов (где проживают 911 человек), детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадут 911 жителей.

Адреса и сроки отключения можно посмотреть на интерактивной карте СГК.

Все данные по отключениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу Барнаула, которая оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.