Какие дороги построят в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Новости 22.07.2020 12:50 1823

В Барнауле прошло выездное рабочее совещание с участием главы города Вячеслава Франка на участке строительства новой дороги на улице Сиреневая, между Взлетной и Балтийской.

Общая стоимость транспортной магистрали, которую построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составит 32,8 млн рублей. Сейчас выполняется первый этап работ. Предстоит построить проезжую часть с примыканиями и тротуарами, ливневой канализацией, освещением, парковками, провести озеленение улицы. Завершить строительство автомобильной дороги по ул. Сиреневой Индустриального района должны до конца ноября, но, возможно, это произойдет раньше, если позволят погодные условия. Этот новый микрорайон активно развивается: здесь строят жилые дома, планируют возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Перед нами стоит задача – обеспечить жилые районы качественными дорогами. Мы идём в графике, динамика неплохая, также уже приступили к проектированию объектов и подготовке аукционов на следующий год, – подчеркнул глава города Вячеслав Франк. – Надеемся, в следующем году объём финансирования в размере в 1 млрд рублей для Барнаула сохранится».

Первый замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков пояснил, что дорога на этом участке востребована. Уже сданы жилые дома, поэтому люди ждут достойную инфраструктуру. В перспективе строительство дороги по улице Сиреневой будет продолжено. В планах на текущий год – проектирование и строительство проезда Северного Власихинского от улицы Попова до Павловского тракта. Также рассматривается строительство дороги по ул. Взлётной от Солнечной Поляны до проспекта Энергетиков, идёт разработка проектно-сметной документации на улицы Христенко, 280 лет Барнаулу и 65 лет Победы.

Вячеслав Франк, говоря о реализации дорожного нацпроекта на территории города, отмечает:

«Мы строим не только центральные магистрали, в этом году приступили к ремонту дорог в пригороде».

Уже этим летом жители пригорода Барнаула смогут оценить новые дорожные объекты в посёлках Научный городок, Затон, Лебяжье, Ильича, Власиха, Южный. Сданы в эксплуатацию первые два: дорога от Змеиногорского тракта до конечной остановки садоводства «Флора» (протяженностью 2,2 км) и по улице Опытная Станция в село Лебяжье (880 метров).

Продолжаются работы по расширению объездной дороги от Южного тракта до моста через Барнаулку. Мост планируют сдать досрочно в ближайшее время. А в целом на трассе реконструируют проезжую часть с расширением до четырёх полос, обновят остановки и заездные карманы, тротуары и переходы.

«Трудно не отметить, как меняется наш город с реализацией нацпроекта, – говорит председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. – Хочется соответствовать его названию: чтобы наши дороги действительно были качественными и безопасными. Поэтому вместе с депутатами участвуем в рабочей приемке дорог, где удается построить диалог с подрядчиками, внести ряд своих предложений и убедиться в качестве реализации проекта. Хочу обратить внимание на реакцию жителей, которые действительно оценили проделанную работу. Наша задача, чтобы эти дороги прослужили как можно дольше и к качеству их не возникало вопросов».

В целом национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут реализовывать минимум до 2024 года.

Алтайский край лидирует в России по протяжённости автомобильных дорог общего пользования. В этом году продолжаются масштабные работы по ремонту дорожного покрытия. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется достижение ряда ключевых показателей.

Основной объём работ приходится на Барнаул. В краевой столице запланировано обновление 42 участков дорог. На 11 объектах ремонт уже завершен, на 21 участке работы продолжаются.

Один из самых масштабных объектов в текущем году – улица Попова, на участке между улицами Власихинская и Трактовая продолжается второй этап реконструкции. Дорожники ремонтируют проезжую часть и строят новую шириной в 10,5 метра. Это позволит увеличить количество полос с трёх до шести и разгрузить проблемный участок. К итоговой сдаче на Попова отремонтируют парковки, обустроят заездные карманы для общественного транспорта и трамвайные пути, поставят дорожные знаки, светофоры, нанесут разметку и сделают тротуар вдоль улицы.

Материал подготовлен при содействии администрации Барнаула