В Алтайском крае зафиксировано рекордное количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Новости 22.07.2020 12:15 2374

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 183 инфицированных. Примечательно, что в краевом центре зарегистрировано менее половины всех случаев за сутки – 78 человек. 20 случаев приходится на Рубцовск. 17 – на Бийск. В Новоалтайске коронавирус подтвержден у 12 человек, в Первомайском районе - у 7. В Славгороде количество случаев коронавируса увеличилось на 5 человек, в Бийском Павловском, Тальменьком районах – на 4. 3 человека заболели в Зональном районе, по 2 - в Камне-на-Оби, Заринске, Бурлинском, Михайловском, Рубцовском, Смоленском, Троицком и Топчихинском районах. Яровое, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Ключевской, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Тогульский, Усть - Калманский районы – увеличили количество заболевших на 1 человека в каждом муниципалитете.

Таким образом, в регионе 7941 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 5318. Количество заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2457 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1121 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1336 пациент.

Бессимптомное течение отмечено в 3670 случаях, в 2836 – инфекция протекает в форме ОРВИ, в 1435 случаев в форме внебольничной пневмонии. А вот тяжелобольных существенно прибавилось. На сегодняшний к аппаратам ИВЛ подключено 36 человек, а всего тяжелобольных пациентов 112, что за период пандемии является рекордным показателем для Алтайского края.

За сутки умерло 4 человека: 2 – от COVID-19, в 2 случаях к смерти привели иные причины. Таким образом за весь период умерло 166 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 68 человек; иные причины привели к смерти 95 человек; на экспертизе находятся 3 случая.

На 22 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции -2982 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 37200 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 273948 человек.