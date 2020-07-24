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Алтайский фермер будет поставлять картошку для производства чипсов Lay’s

Новости
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Агропредприниматель из Алтайского края Андрей Платонов будет поставлять картофель на новый завод по производству чипсов Lay’s в Новосибирске. Об этом он рассказал в интервью порталу «Алтайская нива».

По словам Платонова, завод будет открыт в 2021 году. Его мощность переработки составит 95 тысяч тонн картофеля в год.

«У нас уже заключен двухгодичный договор. Согласно ему уже в этом году мы посадили семена сорта Ньютон. Плюс к этому в текущем сезоне мы также обязуемся вырастить продовольственный картофель сорта ВР-808, его осенью увезут на переработку в Подмосковье», - сообщил фермер.

Что обеспечить контракт, в следующем году он посадит картофель на площади в сто гектаров. Чипсовый картофель купят по цене 12,50 за килограмм.

Андрей Платонов рассказал, что уже семь лет сотрудничает с компанией, производящей чипсы. За это время испробовали более 30 сортов. Лучше всех оказались Леди Клэр, Ньютон и ВР-808.

«Далеко не в каждом регионе можно получать качественный чипсовый картофель. По климатическим условиям для выращивания подходит ряд зон Алтайского края и район Павлодара в Казахстане», - добавил фермер.

А еще уточнил, что у производителя чипсов очень жесткие требования к качеству картофеля. Оценивается уровень сахара и крахмала. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: 10015389 from Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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