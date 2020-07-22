На дне. Средняя алтайская зарплата снова не дотянула до 30 тысяч

Новости 22.07.2020 11:15 1812

Согласно данным крайстата, средняя зарплата в Алтайском крае за май 2020 года составила 29,9 тысяч рублей. Таким образом, регион по-прежнему остаётся единственным в Сибири, где она не достигает 30 тысяч рублей.

Относительно апреля, средняя зарплата за май в Алтайском крае выросла на 5%. Наибольший рост наблюдался в сфере образования (+21%), а также здравоохранения (+16,7%) и сельского хозяйства (+15,2%). Среди «просевших» отраслей выделяется металлургическое производство (-17,6%), также снизились доходы работников сферы международных пассажирских перевозок (-12,6%) и строительство (-9,6%).

За пять месяцев с начала года средняя зарплата на Алтае увеличилась на 7,5%. Зарплаты росли в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий (+15,9%), складского хозяйства (+13,6%), информации и связи (+13,4%), а также образовании (+12,9%). Снизились доходы работников металлургического производства (-7,6%), сферы международных пассажирских перевозок (-6,2%), а также гостиниц и предприятий общепита (-2,3%).

21 мая 2020 года губернатор Виктор Томенко заявил, что по темпам роста зарплат регион вошел в первую десятку, а по прогнозам Минэкономразвития, в текущем году средняя зарплата должна превысить 30 тысяч рублей.