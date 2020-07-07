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В Алтайском крае стали меньше строить жилья

Новости
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Объемы строительства в Алтайском крае упали на 16,2%. В январе-июне было введено более 264 тысяч  квадратных метров (3723 новых квартир). Такие данные  приводит Алтайкрайстат.

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Компании-застройщики ввели 146,7 тысяч квадратов жилья. Это на 14,7% меньше, чем годом ранее. Индивидуальные застройщики - 117,4 тыс. кв. метров жилых домов (на 17,9% меньше прошлого первого полугодия).

Но при этом в некоторых районах ввод жилья был выше. Например, в Третьяковском (темпы роста выросли в 11,7 раза), Романовском (10,2), Крутихинском (3,1), Целинном (3,0), Тюменцевском (2,7). А в Новоалтайске прирост составил 1,6 раза.

За первые шесть месяцев 2020 года средняя стоимость строительства 1 кв. метра составила 42,3 тысячи рублей (общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов).

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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