Сбербанк подарит 500 рублей тем, кто сделает свою карту Visa зарплатной

Новости компаний 22.07.2020 10:00 675

Деньги будут переведены на номер мобильного телефона при подключении карты Visa к зарплатному проекту. 500 рублей в качестве подарка на мобильный номер получат первые участники акции, между которыми до 31 августа 2020 года будет распределен общий призовой фонд в размере 7,5 млн рублей.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 июля перевести свою карту Visa в статус зарплатной. Сделать это можно всего в несколько кликов в «Сбербанк Онлайн». В настройках классической или золотой карты в мобильном приложении нужно выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Держатели зарплатной карты Сбербанка получают преимущества в виде годового обслуживания и SMS-банка от 0 рублей, а также пониженной ставки по ипотеке в размере до 0,8 процентных пункта.

«Сбербанк стремится переводить отношения с клиентами в цифровое пространство, в том числе и в зарплатном проекте. Онлайн-формат позволяет проводить необходимые операции в течение короткого времени в любое удобное время. Сделать карту зарплатой сегодня очень просто, достаточно воспользоваться нашим мобильным приложением. С быстрого присоединения к зарплатному проекту выгодное сотрудничество с банком только начинается. Держатели зарплатных карт получают ряд преимуществ в виде более низкой ипотечной ставки и бесплатного облуживания в течение года. Сейчас есть и возможность, став зарплатным клиентом, получить также приятный подарок», - пояснил заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков.