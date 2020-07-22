Российский Минсельхоз обратил внимание на засуху в Алтайском крае

Новости 22.07.2020 9:30 1732

Ситуация с засухой в нашем регионе обсуждалась на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием под руководством министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева.

О ситуации в Алтайском крае доложил замминистра Джамбулат Хатуов. По информации федерального чиновника в регионе работают комиссии, которые фиксируют площади, на которых пострадал урожай. Первоочередными задачами на сегодня является – создание кормов на зимний период и формирование семенного фонда.

При этом в министерстве оценили высокий уровень агрострахования – 373 тысячи гектаров посевов застрахованы в 2020 году.

Напомним, что с 10 июля в регионе действует режим ЧС из-за засухи. Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев ранее заявлял что 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров. До 23 июля ведомство принимает от районов документы, которые будут переданы в федеральный центр для определения ущерба.

По данным Алтайкрайстата, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий составила 5171,4 тыс. гектаров (100,8% к уровню 2019 года).

В сельскохозяйственных организациях по-прежнему сосредоточена большая часть посевных площадей зерновых и зернобобовых культур – 58,4% общей площади хозяйств всех категорий (в 2019 году – 57,6%), сахарной свеклы – 98,5% (95,6%), подсолнечника – 53,9% (53,2%). Основные площади под картофелем и овощами открытого грунта находятся в хозяйствах населения – 85,3% и 79,3% соответственно (в 2019 году – 83,7% и 77,5%).