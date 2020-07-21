В каких заведениях администрация одного из районов Барнаула нашла нарушения антикоронавирусного указа

Новости 21.07.2020 18:30 525

Очередной рейд по предприятиям провели сотрудники администрации Центрального района Барнаула, представителями Роспотребнадзора и общественниками. Проверяли соблюдение Указа Губернатора Алтайского края №44 от 31.03.2020.сотрудниками организаций потребительского рынка, в соответствии с которым они должны не только обеспечивать социальную дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра и организовывать диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе, но и не обслуживать посетителей без масок.

За неделю провели 44 рейда, примечательно, что в списке объектов, подвергнувшись проверке оказались 27 остановочных павильонов.

Кстати нарушения все же обнаружили. Правда вечером и совместно с сотрудниками полиции. Было выявлено 4 предприятия-нарушителя: кальянная «Bora-Bora», сауна «Пекин», кафе «Горький», кальянная на территории рынка «Старый базар». По выявленным нарушениям составлены акты, сообщает мэрия Барнаула.