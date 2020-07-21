Две трети турбаз Республики Алтай официально не открылись после пандемии

Новости 21.07.2020 17:45 225

Только 118 туристических баз в Республике Алтай из 388 сообщили региональному Роспотребнадзору о возобновлении работы. Такие данные на 20 июля публикует пресс-служба ведомства.

Для официального открытия базы должны создать безопасные условия для клиентов. И подать уведомление Роспотребнадзор о начале деятельности и «план мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в период короновирусной инфекции» (COVID-19).

В числе требований регулярная уборка дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха в помещениях и открытых пространств. А также наличие пятидневного запаса антисептиков для рук, моющих и дезинфицирующих средств, контроль состояния сотрудников и минимальное общение с клиентами и многие другие требования.