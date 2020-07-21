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Две трети турбаз Республики Алтай официально не открылись после пандемии

Новости
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Только 118 туристических баз в Республике Алтай из 388 сообщили региональному Роспотребнадзору о возобновлении работы. Такие данные на 20 июля публикует пресс-служба ведомства.

Для официального открытия базы должны создать безопасные условия для клиентов. И подать уведомление Роспотребнадзор о начале деятельности и «план мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в период короновирусной инфекции» (COVID-19).

В числе требований регулярная уборка дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха в помещениях и открытых пространств. А также наличие пятидневного запаса антисептиков для рук, моющих и дезинфицирующих средств, контроль состояния сотрудников и минимальное общение с клиентами и многие другие требования.

«Отдых в туристических объектах, не получивших согласование Роспотребнадзора не гарантирует безопасности для здоровья гостей республики», - подчеркнули в ведомстве.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Tesa Robbins/Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

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Для официального открытия? А для неофициального что нужно?

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