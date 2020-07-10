Чистки в Новичихинском районе? Ещё один местный чиновник пошёл под суд

Новости 21.07.2020 17:15 479

Суд назначил главному бухгалтеру комитета по финансам администрации Новичихинского района условный срок в размере 1,5 лет за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия и суда, с мая по декабрь 2018 года осужденная, работая главным бухгалтером, имела доступ к управлению расчетным счетом администрации сельсовета. Она составила фиктивные контракты об оказании услуг, внесла в них сведения о выполнении работ и под предлогом выдачи заработной платы списывала денежные средства со счета администрации района. Таким образом главный бухгалтер похитила более 33 тысяч рублей из средств администрации.

Напомним, что это уже второе за месяц сообщение, связанное с Новичихинским районом. 7 июля сообщалось о том, что начальник местного филиала «Южного ДСУ» сознался в крупной растрате.