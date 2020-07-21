Алтайский край попал в антитоп-20 по качеству жизни в новом рейтинге

Рейтинги 21.07.2020 16:55 281

Алтайский край, Забайкалье, республики Хакасия, Тыва и Алтай оказались в самом конце рейтинга по качеству жизни. Эксперты оценивали оборот розничной торговли, белую зарплату, долги по кредитам, количество врачей и другие показатели. Исследование подготовило агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» по заказу РБК.

Как живет Сибирь?

Возглавили рейтинг, разумеется, российские столицы Москва и Санкт- Петербург. В топе также Белгородская и Московская области. Они в первой из пяти групп. Во вторую попали в числе прочих Рязанская, Свердловская, Ростовская области. Из Сибири только один регион – Красноярский край.

Вот как эксперты ранжировали регионы Сибири (по степени ухудшения ситуации):

Красноярский край (3,91 балла, вторая группа, 24 место)

Новосибирская область (3,2, третья группа, 41 место)

Иркутская область (2,99, третья группа, 45 место)

Томская область (2,72, третья группа, 51 место)

Омская область (2,61, третья группа, 56 место)

Кемеровская область (2,42, третья группа, 60 место)

Алтайский край (1,82, четвертая группа, 66 место)

Республика Хакасия (0,41, четвертая группа, 80 место)

Республика Алтай (– 1,72, четвертая группа, 84 место)

Республика Тыва (– 1,79, пятая группа, последнее, 68 место)

А как живет Алтайский край?

Плохо, судя по этому рейтингу. Алтайский край на 66 месте из 87 возможных.

Рейтинг составлен по 10 показателям (максимальный балл – 7). И самый высокий балл (4 балла) регион получил за природно-климатические условия. От 3,4 до 3,9 баллов - за долю имеющих «белые доходы», банковские депозиты, обеспеченность жильем, педагогами и врачами.

За уровень оборота розничной торговли, а также по просроченной задолженности по кредитам регион получил от составителей рейтинга по 2,4 балла.

А доступность жилья (соотношение средней зарплаты к стоимость квадратного метра) и основные фонды соцсферы оцениваются всего в 1 балл.