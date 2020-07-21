Алтайский край попал в антитоп-20 по качеству жизни в новом рейтинге

Алтайский край, Забайкалье, республики Хакасия, Тыва и Алтай оказались в самом конце рейтинга по качеству жизни. Эксперты оценивали оборот розничной торговли, белую зарплату, долги по кредитам, количество врачей и другие показатели. Исследование подготовило агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» по заказу РБК.
Возглавили рейтинг, разумеется, российские столицы Москва и Санкт- Петербург. В топе также Белгородская и Московская области. Они в первой из пяти групп. Во вторую попали в числе прочих Рязанская, Свердловская, Ростовская области. Из Сибири только один регион – Красноярский край.
Вот как эксперты ранжировали регионы Сибири (по степени ухудшения ситуации):
Плохо, судя по этому рейтингу. Алтайский край на 66 месте из 87 возможных.
Рейтинг составлен по 10 показателям (максимальный балл – 7). И самый высокий балл (4 балла) регион получил за природно-климатические условия. От 3,4 до 3,9 баллов - за долю имеющих «белые доходы», банковские депозиты, обеспеченность жильем, педагогами и врачами.
За уровень оборота розничной торговли, а также по просроченной задолженности по кредитам регион получил от составителей рейтинга по 2,4 балла.
А доступность жилья (соотношение средней зарплаты к стоимость квадратного метра) и основные фонды соцсферы оцениваются всего в 1 балл.
«Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности», - уточнили составители.