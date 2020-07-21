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Алтайский край попал в антитоп-20 по качеству жизни в новом рейтинге

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Алтайский край, Забайкалье, республики Хакасия, Тыва и Алтай оказались в самом конце рейтинга по качеству жизни. Эксперты оценивали оборот розничной торговли, белую зарплату, долги по кредитам, количество врачей и другие показатели. Исследование подготовило агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» по заказу РБК.  

Как живет Сибирь?

Возглавили рейтинг, разумеется, российские столицы Москва и Санкт- Петербург. В топе также Белгородская и Московская области. Они в первой из пяти групп. Во вторую попали в числе прочих Рязанская, Свердловская, Ростовская области. Из Сибири только один регион – Красноярский край.

Вот как эксперты ранжировали регионы Сибири (по степени ухудшения ситуации):

  • Красноярский край (3,91 балла, вторая группа, 24 место)
  • Новосибирская область (3,2, третья группа, 41 место)
  • Иркутская область (2,99, третья группа, 45 место)
  • Томская область (2,72, третья группа, 51 место)
  • Омская область (2,61, третья группа, 56 место)
  • Кемеровская область (2,42, третья группа, 60 место)
  • Алтайский край (1,82, четвертая группа, 66 место)
  • Республика Хакасия (0,41, четвертая группа, 80 место)
  • Республика Алтай (– 1,72, четвертая группа, 84 место)
  • Республика Тыва (– 1,79, пятая группа, последнее, 68 место)

А как живет Алтайский край?

Плохо, судя по этому рейтингу. Алтайский край на 66 месте из 87 возможных. 

Рейтинг составлен по 10 показателям (максимальный балл – 7). И самый высокий балл (4 балла) регион получил за природно-климатические условия. От 3,4 до 3,9 баллов - за долю имеющих «белые доходы», банковские депозиты, обеспеченность жильем, педагогами и врачами.

За уровень оборота розничной торговли, а также по просроченной задолженности по кредитам регион получил от составителей рейтинга по 2,4 балла.

А доступность жилья (соотношение средней зарплаты к стоимость квадратного метра) и основные фонды соцсферы оцениваются всего в 1 балл.

«Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности», - уточнили составители.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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