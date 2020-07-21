«Нет у нас ковида и не будет». Алтайские медики рассказали, почему тесты делаются не всем

Новости 21.07.2020 15:45 5732

Жители региона рассказывают в социальных сетях истории о том, как борются за собственное здоровье в ситуации пандемии. По их словам, в регионе невозможно получить направление на КТ и добиться проведения теста на коронавирус.

Через скандал. Как добиться госпитализации в ковидный госпиталь

Одну из историй рассказывает ТОЛК со ссылкой на жительницу краевой столицы. Женщина написала, что вызвала скорую после того, как у нее поднялась температура, стало трудно дышать и появилась слабость до потери сознания. Экстренная служба забрала ее в Диагностический центр, где у нее взяли мазок и отправили домой.

По ее словам, когда она самостоятельно добралась до квартиры, ее состояние ухудшилось и она вновь обратилась к медикам. Забирать ее не стали, госпитализации в 12 горбольницу она добилась через скандал. Теперь она лечится там. Коронавирус у нее подтвердился.

Кого будут обследовать на коронавирус

Министр здравохранения края Дмитрий Попов на прошедшей пресс-конференции пояснил, что обследованию подлежат не все заболевшие.

«Контингент, который подлежит обследованию ПЦР, определен постановлением главного санитарного врача. Оно достаточно конкретно. Среди пациентов с ОРВИ-симптомами их (людей подлежащих обследованию, - прим. ред.) нет. Управление Роспотребнадзора определяет круг контактных лиц. Они тестируются при наличии симптоматики, компьютерная томография проводится при наличии подозрений на вирусную пневмонию», - рассказал он.

Представители медицинской сферы в беседе с корреспондентом «Политсибру» на условиях анонимности пояснили, что тесты действительно фактически не проводятся людям, младше 65 лет.

«Напрямую никто ничего не запрещал, но есть ряд документов, на которые обязаны ориентироваться медики, в которых расписана маршрутизация, принципы оказания помощи. По сути именно ими фактически и ставится блок на проведение обследований», - заявил собеседник.

По словам врача, остальные пациенты становятся больными ОРВИ.

Эту ситуацию уже прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи минздрава Жанна Вахлова.

«Мы наблюдаем пациентов клинически, сам по себе мазок ничего не дает, только изоляцию пациента. Лечение пациентов с клиникой ОРВИ сходно с лечением ковида и ничем не отличается. Пациенту назначается противовирусная терапия, и здесь какой-то специфической противоковидной терапии нет».

Зачем нужен карантин

Однако начальник отдела организации медпомощи не пояснила, как без тестирования поставить правильный диагноз пациенту и на каком основании затем закрыть больничный. Ведь известно, что пациенты даже не имея симптомов заболевания, могут стать распространителями инфекции. На этом основании в России и в Алтайском крае был введен ограничительным режим и нерабочие дни.

Наш собеседник считает, что на данном этапе распространения коронавируса карантинные меры уже не эффективны: вирус уже пошел в народ и гуляет там очень широко.

«Карантин и ограничения призваны «размазать» начало масштабной эпидемии, но теперь они не нужны. Лучше отпустить вожжи и сконцентрироваться на адекватном оказании медицинской помощи. Уже понятно, что для людей европиоидной расы коронавирус менее страшен, чем для монголоидной и негроидной. Исходя из этого и нужно строить стратегию поведения и оказания помощи», - полагает он.

Однако принятие такого «непопулярного» решения может крайне негативно восприниматься населением. Проще постепенно статистически снизить динамику заболевания.

Как на днях рассказал главврач горбольницы №11 Барнаула Андрей Коломиец, вирус оказался слабозаразным:

«Один больной, по статистике, заражает до 4 человек, в то время как при обычном гриппе – до 12 <…> Из 10 находящихся в прямом контакте лиц разного пола и возраста в небольшом посещении заболевает один-два человека. Вирусологи объясняют это «родственным иммунитетом» от контакта с людьми с другими похожими вирусами».

В то же время по данным Роспотребнадзора, уже в конце июня ситуация в Алтайском крае оценивалась как неблагоприятная. Специалисты тогда заявили о масштабной циркуляции вируса, подчеркивая, что уже не всегда возможно определить источник заражения.

В этой ситуации в экспертном сообществе региона обсуждаются версии, что таким образом в регионе, вероятно, будет снижаться динамика заболевших коронавирусом: «Нет у нас ковида, и не будет».