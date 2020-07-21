Девять тысяч пожаров за полгода. В Алтайском крае незначительно сократилось число возгораний

Более девяти тысяч пожаров произошло в первые шесть месяцев 2020 года в Алтайском крае. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Александр Макаров.
«Основная часть пожаров произошла на открытых площадях: землях сельхозугодий, лесах. Пятая часть – в жилых домах. Основная причина возгораний – более 84% – неосторожное обращение с огнем», - уточнил глава МЧС.
И добавил, что при общем сокращении лесных пожаров стало больше: уже зарегистрировано более 300 случаев.
В среднем в день спасатели фиксируют 50-80 пожаров. Количество погибших Александр Макаров не назвал, но уточнил, что их на 18% меньше, чем за первые полгода 2019 года.
Говоря о последних серьезных пожарах, главный алтайский спасатель упомянул возгорание на памятнике архитектуры барнаульском сереброплавильном заводе («Спичка») 16 июля. Крупное возгорание произошло на Рубцовском ЛДК (входит в холдинг «Алтайлес») 20 июля, горело более 800 квадратных метров опилок и стружки. А в Яровом несколько дней назад загорелась свалка, ликвидацией ее последствий спасатели занимаются до сих пор.
Зампред правительства региона Игорь Степаненко назвал ситуацию в регионе напряженной. И не только из-за пожаров. Он напомнил про режим ЧС из-за засухи.
В некоторых муниципалитетах есть и локальные чрезвычайные ситуации. Например, в Яровом, где с ноября действует режим ЧС из-за проблем с отопительным сезоном. Напомним, что в начале зимы коммунальный объект не получил паспорт готовности, на централи не было достаточного запаса угля, трубы в домах жителей были недостаточной теплыми. Власти региона тогда выделили деньги на покупку угля и продолжают выделять на ремонты.
В Курьинском районе сложная ситуация с озером Белое, на котором сейас за счет средств бюджета будут строить дамбу. В Новокраюшкино Первомайского района истощение водоносного слоя, людям не хватает воды. Чтобы решить проблему там построят новую скважину.