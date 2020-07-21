Занос огня – в МЧС назвали предварительную версию пожара на барнаульской «Спичке»

Новости 21.07.2020 13:53 459

Занос источника огня мог стать причиной серьезного пожара на барнаульском сереброплавильном заводе, в народе именуемым «Спичкой». Об этом на онлайн-конференции журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

«Пока причина – пока занос источника огня. Но расследование еще ведется», - уточнил он.

Макаров рассказал также, что спасатели и пожарные среагировали быстро и успели вовремя эвакуировать шесть газовых баллонов.

Напомним, пожар на территории памятника градостроительства и архитектуры федерального значения произошел вечером 16 июля. Загорелось неэксплуатируемое одноэтажное здание. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. Тогда в МЧС сообщали, что предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.