300 «диких» пляжей. Почему в Алтайском крае мало санкционированных мест для купания и растет число утонувших

Новости 21.07.2020 13:15 730

Официально в Алтайском крае открыто 43 пляжа, но народных мест для купания в разы больше – около трех сотен. И из-за этого, и из-за ранней жары, и из-за коронавируса с начала года утонуло уже более 50 человек. Об этом на онлайн-конференции во вторник, 21 июля, сообщил зампред правительства региона Игорь Степаненко.

Почему так мало пляжей?

В Алтайском крае допущено к эксплуатации 43 пляжа из 61 официально существующих (большинство не открывшихся расположены при детских лагерях, которые так и не заработали этим летом).

При этом только при грубом подсчете есть еще более 300 традиционных мест для купания, так называемые дикие пляжи. В 22 наиболее опасных работают сезонные посты. Но, как подчеркнул Степаненко, «бегать по берегу и ловить отдыхающих» - задача не простая», у спасателей есть и другая работа (те же пожары).

Игорь Степаненко признал, что откройся пляжи раньше и будь их больше (имеет ввиду именно официальные), некоторых трагедий не случилось бы.

«Поверьте, оперштаб держал этот вопрос на контроле с первых теплых дней. Но есть санитарные требования, которые мы не можем нарушить», - добавил чиновник.

Для открытия требуется благоустроить территорию, обследовать дно, взять пробы воды, подготовить спасателей и, разумеется, получить разрешение всех проверяющих инстанций.

«Это не дешево. Не каждый муниципалитет может потянуть. Но мы согласны, что потребность в пляжах есть, и призываем местные власти активнее заниматься этим вопросом», - сказал Игорь Степаненко.

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал, что спасатели одинаково быстро среагируют на сообщение о ЧП на воде и с официального пляжа, и с любого места для купания. Он призвал внимательнее относиться к купанию, более пристально следить за детьми. Кстати, только за полгода чью-то жизнь спасли 270 алтайских подростков, 90 из них будут представлены к наградам МЧС.

На минувших выходных, 17 - 19 июля спасатели провели более 1,5 тысяч патрулирований. За нарушение правил безопасности на воде составили более 30 административных протоколов.

Статистка утоплений

По словам Александра Макарова, за первые полгода 2020-го количество происшествий на воде выросло на 39% (в среднем по стране – на 14%). В крае уже утонуло 53 человека, в том числе 13 детей. За весь 2019 год таких смертей было 72 (семь детей), а за 2018 год - 87 человек (девять детей).

А Степаненко добавил: только в июле в России утонуло более 700 человек.

Эксперты связывают это с жаркой погодой, которая в этом году началась на две недели раньше обычного. Немалую роль сыграли и коронавирусные запреты: закрытые развлекательные заведения и детские лагеря.

«Мы понимали, что из-за пандемии будет рост происшествий на воде и готовились заранее. Если бы не профилактика, то жертв было бы больше. Уроки безопасности, разъяснения, дистанционные мероприятия - всем миром пытаемся предотвращать трагедии. Но это работа не только с непуганными детьми, но и с безумием взрослых. Ведь большинство смертей – не случайность, а закономерность поведения», - сказал Степаненко, говоря о купании в нетрезвом виде и детях без присмотра.

Зампред призвал жителей региона быть более внимательными на воде, в случае опасности сразу же звонить по номеру 112.