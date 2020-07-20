Реформы, пожары и падение экспорта: что происходит с лесной отраслью Сибири?

Новости 21.07.2020 16:05 655

Экспорт сибирского леса упал на 8,5%, известный лесной холдинг на Алтае столкнулся с проблемами, а на федеральном уровне затеяли всеобъемлющую реформу лесной отрасли. Угроза лесных пожаров тоже пока никуда не делась. Что происходит в лесном хозяйстве РФ, Сибири и Алтайского края, читайте в обзоре «Политсибру».

В первой половине 2020 года экспорт леса из Сибирского федерального округа снизился на 8,5%, передаёт Сибирское таможенное управление. Это произошло, прежде всего, за счёт снижения поставок в Китай, ранее закупавший более 93% вывозимого из Сибири леса. При этом доля лесоматериалов составляет 19% от всего объёма сибирского экспорта и вывозится, как правило, обработанная древесина, тогда как на лес-кругляк приходится всего 11% экспортируемого леса.

Кто перерабатывает лес в Алтайском крае?

В Алтайском крае действуют несколько крупных лесопереработчиков, таких как «Алтай-Форест» или ЛКХ «Алтайлес». Последний обладает собственными питомниками и несколькими заводами по переработке древесины. В числе прочего холдингу принадлежит открывшийся в 2019 году Павловский деревообрабатывающий комбинат, занимающийся наиболее глубокой переработкой. Здесь отходы производства и бракованные деревья превращаются в продукт с высокой добавленной стоимостью – плиты МДФ, причём в переработку идёт даже пыль от их шлифовки (сжигается в котельной).

В настоящее время снижение спроса зарубежных партнёров на древесину – не единственная угроза для «Алтайлеса». 20 июля пресс-служба Минприроды Алтайского края информировала о расторжении договора с одним из предприятий холдинга – ООО «Каменский ЛДК». Также сообщается о намерении министерства расторгнуть договоры аренды лесных участков с ещё одной структурой «Алтайлеса» – ООО «Содружество».

А тем временем, как раз дают деньги…

На федеральном уровне озвучиваются предложения о стратегической господдержке лесоперерабатывающих предприятий, особенно – глубокой переработки. Так, 20 июля вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе поездки в Архангельскую область заявила, что в настоящее время обсуждается возможность льготного кредитования проектов переработки, расширение целевого финансирования проектов лесного комплекса и льготной модернизации перерабатывающего оборудования.

«Лесной комплекс занимает 0,67% в структуре ВВП страны, при этом лесное хозяйство влияет на значительную часть ВВП – более 30% – и затрагивает многие отрасли экономики, например, добычу полезных ископаемых, строительство, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие. Доходы, поступающие в бюджет от лесного хозяйства, составили 144,7 млрд рублей за 2019 год», – отметила Абрамченко.

По словам чиновницы, правительство разрабатывает единую стратегию развития лесной отрасли, затрагивающую все её сектора, начиная от лесоустройства и заканчивая реализацией глубоко переработанной древесины. Также вице-премьер отметила высокий потенциал производства пеллетов и биотоплива. Общемировой спрос на подобную продукцию достигает порядка 35 млн тонн в год, а в течение ближайших десяти лет ожидается рост до 100 млн тонн ежегодно. При этом Россия является одним из основных её экспортёров.

Вопросы развития лесопромышленной отрасли будут обсуждаться на заседании Госсовета России этой осенью.

Если всё к тому моменту не сгорит

Осталось лишь, чтобы все планы не смешали лесные пожары, подобные тем, что бушевали летом 2019 года. Так, в начале июля поступали тревожные новости об интенсификации лесных пожаров в Сибири. Количество очагов возгорания вчетверо превысило средние показатели периода и средние пиковые значения за последние 19 лет.

По данным федеральной «Авиалесохраны» на 21 июля режим ЧС в связи с лесными пожарами введён лишь в одном регионе Сибири – Красноярском крае. Здесь горит всего один гектар леса, остальные, вероятно, удалось потушить недавно. Сообщается, что на тушении задействовано 213 парашютистов-десантников – это намного больше, чем в любом другом регионе страны (везде – не более 50).

Особый противопожарный режим действует в Омской, Томской и Иркутской областях, а также Республике Алтай. При этом, на территории Сибири держится аномальная жара, а большую часть Алтайского края охватила засуха.