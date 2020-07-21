Опрос: почему родители и ученики не готовы учиться в дистанционном формате?

Новости 21.07.2020 12:25 1088

Вчера на традиционной пресс-конференции начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора Елена Боброва заявила, что пока рано говорить о том, как начнется учебный год в регионе. Между тем родители опасаются повторения «дистанта». Политсибру провел опрос и выяснил, что больше всего беспокоило родителей.

Несмотря на то, что часть родителей нашла в ситуации положительные стороны, никто из опрошенных не готов учиться дистанционно дальше. Причины разные:

Техобеспечение

Не у всех родителей школьников оказались необходимые для такой учебы гаджеты и компьютеры. В ряде случаев проблема решалась с помощью WhatsApp. Но это, как считают опрошенные, не идеальный вариант.

«Время сдачи домашней работы ограничено: ее нужно было отправить с четырёх часов вечера до семи. Иногда подводила связь, интернет: неполадки, шумы, не отправляется... Я считаю, что при таком формате обучения невозможно объективно оценить знания, качество подготовки ребёнка, – рассказала мама третьеклассника Арсения Марина Гайдамако.

Папа второклассника Михаил Б. говорит об аналогичной проблеме:

«У нашего сына процентов, наверное, 60 одноклассников нет компьютеров, только интернет в телефоне, и то, не у всех. Мы действительно не ожидали, что перейдём на такой формат, но пришлось. Вопросы возникали только из-за того, что нет нужной техники, – комментирует Михаил.

О проблемах со связью рассказала и учительница младших классов Анна Б:

«Техника, конечно, оставляет желать лучшего. Если конкретно у меня дома есть стабильный выход в интернет, есть телефон и ноутбук, то я готова технически. Я мобильна. Я могу работать с любого места. А вот ученики…У детей не у всех была такая возможность. У кого-то нет компьютера, работают с телефона. В итоге где-то файлы не открывались, из конспектов картинки и схемы съезжали, – делится учительница.

Анна добавила, что подстраиваться нужно было именно под техническое оснащение. Учительница рассказала, что в её классе есть ребёнок без интернета. И связь Анна держала с мамой ребёнка по телефону:

«Мне приходилось делать печатные варианты конспектов, я приносила их в школу и оставляла там. Мама ребёнка приходила и забирала, – добавила Анна.

Не умею объяснять

Мама третьеклассницы Алисы Анастасия Бородич рассказала, что учебники её дочери не учитывают возможности дистанционного обучения. Также ребёнку не хватало информации, которую обычно дает учитель. Анастасия, помогая дочери, искала некоторые темы в интернете:

«Это не дистанционное обучение, это просто скидывание заданий», – считает женщина.

Часть родителей пояснила свою позицию неумением «объяснять материал». Интересно, что такие комментарии мы получили как от родителей школьников среднего звена, так и первоклассников.

Некоторые родители предпочли пойти по «легкому» пути. Они рассказали в опросе, что часть домашних заданий делали за детей.

Это подтвердила учитель София В: «Иногда домашнее задание за детей делали родители. Родителям вообще было очень трудно с детьми, а детям – с родителями», – рассказала она.

Отметим, что проблема выполнения домашнего задания вместе с родителями или за учеников актуальна не только для «дистанта».

Общение

Мама третьеклассника Кирилла Ирина Пеньковская:

«Минус дистанционного обучения в том, что ребёнок сидит целый день за компьютером. У меня сын общительный, и вот так неинтересно. Необходим живой контакт с детьми и учителем, – прокомментировала Ирина.

С Ириной согласна мама второклассницы Мария Афонькина:

«А здесь полное отсутствие диалога с преподавателем. Это просто исключает возможность применения личного подхода к каждому ученику в процессе обучения», – рассказывает Мария.

Для учителей отсутствие общения с учениками тоже оказалось проблемой: Анна Б. отметила, что в формате дистанционного обучения тяжелее понять, какие темы школьникам даются труднее.

В классе видно ответную реакцию ребёнка, его эмоцию. Если ребёнок не понял, это просто видно. Например, дети раскрывают глаза от удивления. И ты под это подстраиваешься, уже варьируешь материал как-то. А в дистанционном формате ребёнка не видно.

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Распорядок дня

Одна из проблем дистанционного обучения – это вопрос самоорганизации и дисциплины. Так, о своём брате-десятикласснике рассказал Максим Боков:

«Дистанционное обучение, можно сказать, мой брат ждал. Ему это было в кайф. И распорядок дня стал ночным. Ложиться брат начал часа в 2-3 ночи. Просыпался ближе к обеду, большую часть времени проводил в компьютерных играх. Иногда он заходил в электронный журнал, просматривал домашнее задание. Но ещё реже делал. А если получал отрицательную оценку за невыполненное задание, тогда начинал его выполнять и отправлял на почту учителю…»

Кстати и сами учителя получали домашние задания в 22 и 23 часа. Пришедшим с работы родителям необходимо время для занятий с ребенком и отправку домашних заданий.

Плюсы домашнего обучения

Часть родителей отметила преимущества такого формата. В частности формат позволил родителям проводить больше времени со своими детьми.

Так, мама третьеклассницы Юлии Ольга Чикунина рассказала, что во время занятий увидела свою дочь с другой стороны:

«Мы с ней делали домашнее задание вместе, изучали все темы вместе. И иногда Юля мне такие вещи говорила, такое выдавала… Я даже не думала, даже представить не могла, что она так много знает. Помню, когда мы рисовали, она сказала такую фразу: «мам, а тут человечек как паук, такой у Леонардо да Винчи есть, надо контур стереть». И я тогда поняла, что надо смотреть на дочь по-другому. Она очень много знает, и в какой-то степени я благодарна дистанционному формату. Мы, родители, ведь всегда заняты работой, а детьми нет. И дистанционный формат позволил нам сблизиться. Я узнала дочь заново», – поделилась Ольга.

Некоторые родители смогли увидеть, как проходят уроки у их детей.

«У нас были трансляции. Я смотрела, было очень интересно. Был урок химии. Учитель ведёт урок, все слушают, отвечают. Файлы какие-то учитель показывает. Все смотрят. Мне понравилось!», - рассказала мама девятиклассника Елена Недайводина

Несколько недель назад учитель одной из малокомплектных школ переехала в Барнаул, соответственно дистанционный формат стал для нее плюсом. В ее классе всего три ученика и работать на расстоянии с ними было несложно.

А что думают о новом формате сами ученики?

Одиннадцатиклассник Роман Чередов рассказал, что у него возникали проблемы во взаимопонимании:

«Мои родители на работе. Я сидел дома и занимался. Решал очень много сложных задач, готовился к ЕГЭ. Я действительно уставал. И иногда у нас с родителями бывали очень странные моменты. Они почему-то, приходя с работы, думали, что я ничего не делал. Потому что я дома, а не в школе. Это очень тяжело», – поделился Роман.

С одиннадцатиклассником согласна и выпускница Вероника К. Она поделилась с нами тем, что у неё ухудшились отношения с родителями:

«Я этого не скрываю. Так и есть. Отношения стали хуже. Не очень приятно это говорить, но это так. Я думаю об экзаменах, я трачу много времени на учёбу. Родители работают допоздна, и мне нужно успеть покормить младшего брата, помочь ему с заданиями, что-то постирать, что-то приготовить, если мама не успевает. Я стараюсь везде всё сделать. Но не всегда получается. Допустим, иногда я не три варианта ЕГЭ решаю, а один. Потому что надо братику помочь. Из-за этого родители недовольны, что я не прорешала должное количество вариантов. Это очень плохой опыт. Дистанционка – не моё. Ты как белка в колесе. Причём это не твоё желание. Тебя никто не спрашивал. Коронавирус случился и всё», – рассказала Вероника.

Елена Кукина