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185 инфицированных. Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае снижается

Новости
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На 21 июля в Алтайском крае зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрировано пять смертей, но непосредственно от ковида умер лишь один человек. Свежие данные опубликовал региональный оперштаб.

Всего по данным на вторник в регионе 7758 инфицированных. Уже выписано по выздоровлению – 5007, продолжают лечение 2589 человек (чуть меньше половины лечатся в инфекционных госпиталях, остальные на дому).

Вот, как распределились новые 185 новых случаев заболевания по городам и районам региона:

  • Барнаул – 88,
  • Бийск – 21,
  • Рубцовск – 15,
  • Первомайский район – 11,
  • Рубцовский район – 6,
  • Новоалтайск – 5,
  • Кулундинский район – 4,
  • Заринск, Благовещенский, Крутихинский, Ребрихинский и Топчихинский районы – 3,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Ключевской, Михайловский, Павловский район – 2,
  • Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку.
С момента начала пандемии в Алтайском крае скончалось 162 человека. Именно от ковида – 66 человек, были инфициарованны, но умерли по иным причинам – 93 человека. Еще три случая пока на экспертизе. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 270065 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Engin Akyurt/Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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