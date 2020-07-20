185 инфицированных. Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае снижается

Новости 21.07.2020 11:02 193

На 21 июля в Алтайском крае зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрировано пять смертей, но непосредственно от ковида умер лишь один человек. Свежие данные опубликовал региональный оперштаб.

Всего по данным на вторник в регионе 7758 инфицированных. Уже выписано по выздоровлению – 5007, продолжают лечение 2589 человек (чуть меньше половины лечатся в инфекционных госпиталях, остальные на дому).

Вот, как распределились новые 185 новых случаев заболевания по городам и районам региона:

Барнаул – 88,

Бийск – 21,

Рубцовск – 15,

Первомайский район – 11,

Рубцовский район – 6,

Новоалтайск – 5,

Кулундинский район – 4,

Заринск, Благовещенский, Крутихинский, Ребрихинский и Топчихинский районы – 3,

Камень-на-Оби, Славгород, Ключевской, Михайловский, Павловский район – 2,

Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку.

С момента начала пандемии в Алтайском крае скончалось 162 человека. Именно от ковида – 66 человек, были инфициарованны, но умерли по иным причинам – 93 человека. Еще три случая пока на экспертизе. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 270065 человек.