Меньше тепла и электроэнергии: алтайские предприятия СГК подвели итоги полугодия

Новости 21.07.2020 11:43 39

Алтайские предприятия Сибирской генерирующей компании за полгода 2020-го произвели меньше тепла и электроэнергии, чем в прошлом году. О причинах рассказали в пресс-службе.

Так, в первые шесть месяцев региональные предприятия СГК выработали 2,47 млрд киловатт-часов электрической энергии, что меньше на 16,6%. А тепловой - 3,9 млн гигакалорий (минус 5,3%).

В целом во всех регионах присутствия СГК выработка электроэнергии снизилась на 17% и составила 21,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Но это без учета присоединения Рефтинской ГРЭС: с ней общее производство выросло на 20% и составило 31 млрд кВт⋅ч.

«Существенное падение производства связано с общим сокращением потребления в энергосистеме, а также перераспределением нагрузки в пользу ГЭС из-за высокой водности сибирских рек. Снижение объема генерации СГК произошло в соответствии с общим трендом рынка», - уточнили в компании.

В целом в энергосистеме Сибири за первые шесть месяцев 2020 года выработка гидроэлектростанций увеличилась на 16,4%, а тепловых уменьшилась на 14,8%.

Барнаульская ТЭЦ-3 произвела на 14% меньше электроэнергии (1,06 млрд кВт⋅ч), ТЭЦ-2 – на 22,7% меньше (496,6 млн кВт⋅ч), Бийская ТЭЦ – на 17,1% меньше (907,4 кВт⋅ч).

Суммарно в июне станции СГК с учетом Рефтинской ГРЭС произвели 3,58 млрд кВт⋅ч электроэнергии (плюс 14% к аналогичному периоду прошлого года). Без учета уральской станции совокупная выработка компании за этот месяц — 2,4 млрд кВт⋅ч (на 23% меньше, чем в 2019 году).

По контуру алтайских предприятий в июне снижение выработки электроэнергии составило 36,5%. В сеть отпущено 216,5 млн кВт⋅ч.

Выработка тепловой энергии на станциях СГК по итогам шести месяцев текущего года также снизилась — на 9,3% — и составила 22 миллиона гигакалорий. В Алтайском крае показатель полугодия снизился на 5,3% - до 3,9 млн Гкал.

«Причинами снижения стали теплая зима и раннее завершение отопительного сезона. В июне предприятия СГК выработали 1 миллион гигакалорий тепловой энергии, что соответствует прошлогоднему уровню», - пояснили в компании.

Аналогичные показатели и в контуре предприятий Барнаула, Бийска и Рубцовска. Выработка тепла в июне 2020 года соответствует показателю июня 2019 года – 149,9 тысяч Гкал.

Значительное сокращение выработки электроэнергии в июне произошло на Назаровской ГРЭС, Абаканской ТЭЦ, Новосибирской ТЭЦ-3, Томь-Усинской ГРЭС и Кемеровской ГРЭС. Основная причина в том, что цены на рынке электроэнергии в этот период были ниже себестоимости производства на этих станциях. Ключевыми факторами снижения стоимости электроэнергии на рынке стали сокращение потребления электроэнергии (следствие общемирового кризиса из-за пандемии коронавируса), увеличение дешевой выработки ГЭС.

Выработка электрической энергии станциями СГК, млн кВт*ч