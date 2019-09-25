Все псы попадают в рай. В Барнауле задумались о создании кладбища домашних животных

Новости 21.07.2020 10:32 111

В столице Алтайского края нужно создать кладбище домашних животных. Вот только где и как, еще предстоит решить. В регионе нет определенных под захоронения такого рода мест, нет и законодательного основания. Этот вопрос накануне обсудили в «Единой России».

«Практически никто не знает элементарного: как и где хоронить свое домашнее животное именно централизованно и цивилизованно. У нас есть отдельные захоронения вблизи Булыгинско-Кировского кладбища, вдоль лыжной трассы, а также во Власихе, причем на ряде захоронений можно увидеть памятники. Но эти места не являются законными кладбищами, их у нас вовсе нет», - рассказал депутат краевого парламента, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

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Представители городской администрации сообщили, что в недавно обновленном Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки нет участка, предназначенного для захоронения животных.

Но что-то менять все равно придется. После вступления в силу поправок в Конституцию РФ о формировании в обществе ответственного отношения к животным, нужно переписывать и региональные законы и муниципальные нормативные акты.

Депутаты намерены изучить опыт городов, где и такие кладбища уже есть. И решить, как их сделать в Барнауле.

«Может быть, мы придем к кладбищу или колумбарию, а может быть и к мемориальному комплексу», – добавил Писарев.