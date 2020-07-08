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Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае растёт

Новости
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Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае на 100 тысяч жителей за неделю увеличился на 64,4 пункта. На 20 июля в регионе было инфицировано 321,2 человека из 100 тысяч. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее Алтайский край по данному показателю занимал третье место в Сибирском федеральном округе. Теперь регион поменялся местами с Новосибирской областью, опустившись на одну позицию ниже. Ухудшение наблюдалось и на позапрошлой неделе - тогда коэффициент заболеваемости увеличился почти на столько же (+64,3 пункта).

Тем не менее, коэффициент в Алтайском крае (321,2) по-прежнему ниже среднесибирского (349,9) и общероссийского (529,5).В абсолютных цифрах количество случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило семь тысяч (7 573 человека).

Наименьшие коэффициенты зафиксированы в Кузбассе (103,5) и в Омской области (279,9). В аутсайдерах по-прежнему остаются: Республика Алтай (586,6) и Тыва, демонстрирующая наихудшие показатели (1790,5), впятеро превышающие среднесибирские.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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