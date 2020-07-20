Следком начал проверку по факту опасного загрязнения территории у предприятия Алтайкорм

Новости 21.07.2020 9:45 273

Новоалтайский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начал процессуальную проверку по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Первомайском районе. Материалы для ее основания предоставила Алтайская межрайонной природоохранная прокуратура.

«По предварительным данным, на земельном участке в селе Боровиха Первомайского района неизвестными лицами осуществляется слив жидких коммунальных отходов и иных опасных веществ. Согласно экспертным заключениям, почва на данном участке земли имеет опасное загрязнение бактериями группы кишечной палочки, а также энтерококками», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и виновников загрязнения.

Напомним, в селе Боровиха Первомайского района не прекращаются разбирательства с заводом по производству костной муки. Жители села 4 года борются с отвратительным запахом, который идет от производства.

В июне Россельхознадзор заявил о том, что предприятие не отчитывается об утилизации биологических отходов ни по одной из систем. Это показала апрельская внеплановая проверка ООО «Алтайкорм». Дело дошло до суда. 17 июля Новоалтайский городской суд прислушался к аргументам алтайского управления Россельхознадзора и назначил ООО «Алтайкорм» административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия на срок 30 суток.

Как пояснили «Политсибру» в управлении Россельхознадзора, решение суда вступило в силу незамедлительно. Однако оно было обозначено по телефону. Оно должно быть передано в службу приставов, которые затем опечатают завод.