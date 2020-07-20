Нужно ли согласие супруга на покупку недвижимости?

Новости компаний 21.07.2020 9:22 151

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Парасоцкая рассказала о нюансах приобретения недвижимости супругами. В частности, она детально разобрала вопрос необходимости получать согласие супруга на покупку квартиры.

Статус имущества, принадлежащего супругам

Согласно ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичные положения содержатся в ст. 33 СК РФ.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Юридические нюансы владения

Как следует из ст. 253 ГК РФ, участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников.

На основании п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Соответственно, в случае распоряжения общим имуществом одним из супругом устанавливается презумпция согласия второго супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки (п. 2 ст. 35 СК РФ).

Имущество и полученные за него деньги - не одно и то же

Вместе с тем отметим, что согласно п. 3 ст. 35 СК РФ для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Однако в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, п. 3 ст. 35 СК РФ не подлежит применению, поскольку со стороны супруга (покупателя) при приобретении квартиры речь идет не о распоряжении такой квартирой, как имуществом, права на которую подлежат государственной регистрации, но денежными средствами на покупку такой квартиры. Согласно действующему законодательству согласия супруга на распоряжение денежными средствами, являющимися общим имуществом супругов, не требуется. Кроме того, сделка купли-продажи недвижимости не является сделкой, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделкой, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Таким образом, обязательное нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку недвижимости законодательно не требуется, но предполагается, что само по себе такое согласие супруга имеется. Однако, на наш взгляд, получение такого согласия представляется целесообразным для избежания спорных ситуаций между супругами, а также регистрирующими органами.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ