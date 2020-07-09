Экспорт вырос, урожай засох. Что происходит в аграрном секторе Алтайского края?

Новости 20.07.2020 18:20 202

20 июля в ходе оперативного совещания со своими заместителями, российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительной поддержки аграрному сектору, передаёт пресс-служба федерального кабмина.

10 июля в связи с засухой в Алтайском крае был введен режим ЧС. Глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев заявил, что это даст предприятиям алтайского АПК возможность пролонгировать кредиты и договоры с контрагентами. Также он сообщил о том, что в правительство РФ направлено обращение о дополнительной господдержке сельхозпредприятий.

На поддержку выделят 10 млрд

10 дней спустя Михаил Мишустин сообщил, что аграрии, занимающиеся сезонными видами деятельности и входящие в перечень, смогут рассчитывать на отсрочку или рассрочку налоговых платежей. При этом, поддержаны будут лишь те предприятия, которые получают от сезонных работ не менее половины всех своих доходов.

В список потенциальных получателей войдут аграрные предприятия, занимающиеся уборкой урожая, аквакультурой, переработкой овощей и фруктов и т.д.

Выплаты по краткосрочным (до 1 года) льготным кредитам, срок которых истекает в 2020 году, можно будет продлить с отсрочкой платежей по процентам. Данная мера доступна малым сельхозпредприятиям и получателям инвестиционных займов.

«Объём финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 млрд рублей и в следующем – ещё 6 млрд за счёт перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано», – пояснил премьер.

Экспорт растёт, несмотря ни на что

Между тем, 14 июля Алтайпищепром сообщал о росте экспорта продукции Алтайского АПК в январе-мае 2020 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 20 июля алтайский Россельхознадзор уточнил, что за первую половину 2020 года выдано свыше 19,5 фитосанитарных сертификатов на 377 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки на экспорт.

По данным ведомства, из Алтайского края, в основном, экспортируются:

Пшеница – 126,2 тысячи тонн;

Подсолнечник – 33,5 тысячи тонн;

Рапс – 31,2 тысячи тонн;

Лён – 17 тысяч тонн;

Мука – 36 тысяч тонн;

Крупы и хлопья – 43,3 тысячи тонн.

Что касается алтайского льна, то им в последнее время заинтересовался бизнес Гонконга. Так, 16 июля Алтайская торгово-промышленная палата сообщила о том, что представители фирмы Ginge Trading Co. Ltd. ищут поставщиков семян льна в Китай. С этой целью они побывали непосредственно на полях, а также провели ряд встреч с крупными производителями и поставщиками льна на Алтае.

Напомним, что КНР является одним из основных зарубежных импортёров продукции алтайского АПК. Так, например, с начала года в Китай отгружено 85,7 тысяч тонн муки, рапса и льна.

Наибольшее количество зерновой продукции экспортировалось в страны Таможенного союза – Казахстан, Кыргызстан и Беларусь (206 тысяч тонн) и Монголию – 23 тысячи тонн.