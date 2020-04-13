Небезопасные места. Почему в Алтайском крае так и не возобновили плановую медицинскую помощь

Новости 20.07.2020 17:50 259

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов вновь рассказал о том, что в регионе пора возобновлять плановую помощь.

Ранее им уже назывались первые сроки постепенного открытия поликлиники и больниц для оказания. Предполагалось, что это произойдет в июне 2020 года. Исходя из пандемической ситуации эти сроки постоянно сдвигались. Тем не менее, 30 июня к режиму оказания плановой помощи вернулись 6 медучреждений края. Остальные больницы работают в прежнем закрытом режиме.

По словам министра, эпидемическая ситуация ухудшается и не позволяет открыть больше. Дмитрий Попов пообещал вернуться к этому вопросу, когда произойдет снижение заболеваемости.

«Сейчас нужно понимать: медорганизации - небезопасные места, поскольку туда приходят изначально больные люди», - резюмировал он.