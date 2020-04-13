О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Небезопасные места. Почему в Алтайском крае так и не возобновили плановую медицинскую помощь

Новости
259
0

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов вновь рассказал о том, что в регионе пора возобновлять плановую помощь.

Ранее им уже назывались первые сроки постепенного открытия поликлиники и больниц для  оказания. Предполагалось, что это произойдет  в июне 2020 года. Исходя из пандемической ситуации эти сроки постоянно сдвигались. Тем не менее, 30 июня к режиму оказания плановой помощи вернулись 6 медучреждений края. Остальные больницы  работают в прежнем закрытом режиме.

По словам министра, эпидемическая ситуация ухудшается и не позволяет открыть больше. Дмитрий Попов пообещал вернуться к этому вопросу, когда произойдет снижение заболеваемости.

«Сейчас нужно понимать: медорганизации - небезопасные места, поскольку туда приходят изначально больные люди», - резюмировал он.

Жители Алтайского края не могут попасть на операцию из-за введенных ограничений

Жители Алтайского края не могут попасть на операцию из-за введенных ограничений

Новости

Из-за Указа губернатора жители Алтайского края боятся ухудшения своего здоровья

32

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000