Удерживаем ситуацию. Алтайский министр рассказал, почему в регионе не хватает медиков

Новости 20.07.2020 17:20 439

В социальных сетях активно распространяются рассказы пациентов алтайских больниц, о лечении в ковидных госпиталях. Они утверждают, что в больницах не хватает медицинских работников.

Ситуацию пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции онлайн 20 июля.

«И до коронавируса мы понимали, что уровень укомлектованности медицинскими работниками недостаточен. В существующие 16 госпиталей мы привлекаем не только медиков этих учреждений, но и сотрудников подведомственных медицинских организаций, а также из федерального центра травматологии и ортопедии», - заявил он.

При этом минздрав по словам руководителя занимается сбалансированностью коечного фонда, чтобы не пришлось разворачивать дополнительные сверхмощности и не привлекать дополнительные силы.

«Ситуация с медицинскими работниками решена – причем текущая ситуация в случае необходимости решается оперативно», - пояснил Попов.

По его словам она сложилась из-за особого режима работы, который обусловлен коронавирусом.

«Режим работы продиктован особенностью этой инфекции. Это закрытость медорганизации и невозможность медработника выйти за пределы и находится в кругу семьи. По сути речь идет о вахтовом режиме привлеченных сотрудников, а значит необходимости их отдыха», - пояснил он.

При этом, министр обратил внимание, что в регионе не прекратили оказание неотложной и экстренной помощи, а также отметил:

«Постоянная и ежедневная работа позволяет удерживать ситуацию, но сказать что у нас достаточно персонала…»

Напомним, на днях главврач Горбольницы №12 Андрей Коломиец, выразил собственную точку зрения на проблему кадрового дефицита в условиях пандемии.

«С марта сего года под ковидные госпитали были перепрофилированы около 30 крупных больниц края, включая леченые учреждения Барнаула, за исключением Краевой клинической и Федерального Центра травматологии и ортопедии. Плановая медицинская помощь остановлена, стационары и поликлиники опустели. Врачи и медсестры, отправленные в отпуска, уходят – кто на пенсию, кто вообще из профессии. В такой ситуации открытие остановленных отделений и лабораторий через 2-3 месяца представляется весьма проблематичным», - заявил врач.