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Удерживаем ситуацию. Алтайский министр рассказал, почему в регионе не хватает медиков

Новости
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В социальных сетях активно распространяются рассказы пациентов алтайских больниц, о лечении в ковидных госпиталях. Они утверждают, что  в больницах не хватает медицинских работников.

Ситуацию пояснил министр здравоохранения  региона Дмитрий Попов на пресс-конференции онлайн 20 июля.

«И до коронавируса мы понимали, что уровень укомлектованности  медицинскими работниками недостаточен.  В существующие 16 госпиталей мы  привлекаем не только медиков этих учреждений, но и сотрудников подведомственных медицинских организаций, а также из федерального центра травматологии и ортопедии», - заявил он.

При этом минздрав по словам руководителя  занимается сбалансированностью коечного фонда, чтобы не пришлось разворачивать дополнительные сверхмощности  и не привлекать дополнительные силы.  

«Ситуация с медицинскими работниками решена – причем текущая ситуация в случае необходимости решается оперативно», - пояснил Попов. 

По его словам она сложилась из-за особого режима работы, который обусловлен коронавирусом.

«Режим работы продиктован особенностью этой инфекции. Это закрытость медорганизации и невозможность медработника выйти за пределы и находится в кругу семьи.  По сути речь идет о вахтовом   режиме привлеченных сотрудников,  а значит необходимости их отдыха», - пояснил он.  

При этом, министр обратил внимание, что  в регионе не прекратили оказание неотложной и экстренной помощи, а также отметил:

«Постоянная и ежедневная работа позволяет удерживать ситуацию, но  сказать что у нас достаточно персонала…»

Напомним, на днях главврач  Горбольницы №12 Андрей Коломиец, выразил собственную точку зрения на проблему кадрового дефицита в условиях пандемии.

«С марта сего года под ковидные госпитали были перепрофилированы около 30  крупных больниц края, включая леченые учреждения Барнаула, за исключением Краевой клинической и Федерального Центра травматологии и ортопедии. Плановая медицинская помощь остановлена, стационары и поликлиники опустели. Врачи и медсестры, отправленные в отпуска, уходят – кто на пенсию, кто вообще из профессии. В такой ситуации открытие остановленных отделений и лабораторий через 2-3 месяца представляется весьма проблематичным», - заявил  врач. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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