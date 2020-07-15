Главный алтайский «яблочник» Гончаренко пойдет на выборы в АКЗС

Новости 20.07.2020 16:06 330

Глава алтайского отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко будет выдвигать свою кандидатуру на выборы в краевой парламент по самому «популярному» округу - № 26 (Октябрьский район Барнаула). Об этом сообщили в самом «Яблоке».

Такое решение было принято на конференции реготделении в субботу, 18 июля.

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Пресс-служба партии напоминает, что Александр Гончаренко - известный правозащитник, три созыва возглавлял в крае Общественную наблюдательную комиссию. До начала общественной деятельности работал врачом-инфекционистом.

Добавим, что на этот округ заявилось уже семь кандидатов. Это три самовыдвиженца: ведущая праздников Марина Василенко, студент АГУ Дмитрий Трегуб и бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов. А также представители партий: гендиректор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков («Единая Россия»), Павел Иванченко («Справедливая Россия), секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев (КПРФ) и координатор Барнаульского отделения ЛДПР, помощник депутата в АКЗС Александр Мокров (ЛДПР).

На остальные два округа в АКЗС (№ 12 и № 31) «Яблоко» не станет выдвигать кандидатов. Но будут претенденты на депутатский мандат в Заринское горсобрание (довыборы по округу №5) – от партии пойдет предприниматель Юрий Ильиных.

Замруководителя молодежной фракции «Яблока» Илья Курсов пойдет на выборы по одномандатному округу №8 в Славгородское горсобрание депутатов. Юрист соцзащиты Юлия Бондарева – довыборы депутата Тальменского районного Совета по одномандатному округу №17. А адвокат Сергей Кадничанский – довыборы в Каменский горсовет по одномандатному избирательному округу №17.