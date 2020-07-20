О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Пик не пройден. Алтайский Роспотребнадзор пока не ждет снижения динамики коронавируса

Новости
1020
0

Начальник отдела надзора за гигеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотрбенадзора Елена Боброва заявила на прошедшей 20 июля пресс-конференции.

«Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который, к сожалению, так и не пройден», - заявила она.

На вопрос ожидается ли снижение, она  еще раз уточнила, что «пик пока не пройден».

На помощь коллеге пришел министр здравоохранения края Дмитрий Попов, который пояснил, что определить наше место можно по опосредованным индикаторам: количеству вызовов скорой помощи, выполнению компьютерной томографии.

«На прошлой неделе их доля несколько снижалась. Оценивая темп прироста исследований и вызовов скорой помощи, можно сказать  - мы не растем. Мы забрались на максимальные показатели .которые сегодня для нас актуальны», - резюмировал он.

Российский ученый: Пик пройден, но Алтайский край пока находится в «зоне турбулентности» по коронавирусу

Российский ученый: Пик пройден, но Алтайский край пока находится в «зоне турбулентности» по коронавирусу

Новости

Российский ученый рассказал о пандемии

2709

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000