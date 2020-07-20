Пик не пройден. Алтайский Роспотребнадзор пока не ждет снижения динамики коронавируса

Новости 20.07.2020 15:10 1020

Начальник отдела надзора за гигеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотрбенадзора Елена Боброва заявила на прошедшей 20 июля пресс-конференции.

«Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который, к сожалению, так и не пройден», - заявила она.

На вопрос ожидается ли снижение, она еще раз уточнила, что «пик пока не пройден».

На помощь коллеге пришел министр здравоохранения края Дмитрий Попов, который пояснил, что определить наше место можно по опосредованным индикаторам: количеству вызовов скорой помощи, выполнению компьютерной томографии.

«На прошлой неделе их доля несколько снижалась. Оценивая темп прироста исследований и вызовов скорой помощи, можно сказать - мы не растем. Мы забрались на максимальные показатели .которые сегодня для нас актуальны», - резюмировал он.