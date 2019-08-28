Новосибирск признан самым криминальным городом России и четверым - в Восточной Европе. Таковые данные рейтинга аналитического сервиса Numbeo.
Европейские социологи брали за основу статистику по совершенным преступлениям.
Новосибирск в рейтинге на четвертом месте. Показатель преступности оценивается в 47.54 балла. Выше результат в трех городах Украины: Одессе, Днепре, Харькове.
Из российских городов в 30-ку лидеров попали также Екатеринбург (5 место с индексом преступности 47.25), Москва (12 место, 39.68), Санкт-Петербург (13 место, 39.22), Нижний Новгород (21 место, 30.53).
В рейтинге также есть города Польши, Молдовы, Болгарии, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Белоруссии.