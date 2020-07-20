Тёпленькая пошла: в Барнауле прорвало трубу с горячей водой - ВИДЕО (обновлено)

Новости 20.07.2020 14:15 959

На ул. Балтийской, 55 в Барнауле прорвало трубы с горячей водой, передаёт сообщество ВК Barnaul22.

Сообщается, что машинам на парковке выбило стекла. Участники сообщества выкладывают фото и видео с места происшествия.

"Не везёт этому зданию - то сгорит, то водой зальют"; "Это не горячая вода. Камни прям на дороге. Я 3 минуты назад тут ехала, пока во двор заехала"; "Здание, похоже, проклято. То сгорит, то утонет"; - гласят комментарии под постом. Некоторые участники сообщества обратили внимание, что пострадало расположенное рядом кафе, едва восстановившееся после пожара. "Мне кажется, или как то раз это кафе уже сжигали. Походу решили это сделать по новому, только уже сварить", - высказался один из комментаторов.

UPD: Сибирская генерирующая компания в своём Telegram-канале отреагировала на происшествие.