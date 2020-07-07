Менее 1% призывников инфицировано коронавирусом в Алтайском крае

Новости 20.07.2020 13:57 484

За период весеннего призыва в 2020 году коронавирус выявлен у 20 алтайских призывников – это 0,8% от общей численности призванных в регионе, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

«В этом году за время весеннего призыва из более двух с половиной тысяч призывников коронавирус был выявлен у менее чем двадцати человек. Перед отправкой на сборный пункт все призывники и представители воинских частей сдают необходимые тесты и до получения результатов находятся в гостинице «Колос», – пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

Ранее СМИ сообщали о переполненности так называемой «папанки» – расположенного на улице Папанинцев в Барнауле пункта временного пребывания призывников, ожидающих отправки в военные части. В связи с этим высказывались опасения о росте угрозы заражения военнослужащих и призывников.

Круглов подтвердил, что в начале июля численность лиц, ожидавших отправление к местам срочной службы, действительно превышала установленную вместимость сборного пункта, но для обеспечения условий пребывания призывников на его территории были установлены палатки. По его словам, даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха. На самой территории введено обязательное ношение медицинских масок, регулярно проводится дезинфекционная обработка внутренних помещений.