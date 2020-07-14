ЛКХ «Алтайлес», с предприятиями которого алтайской Минприродой расторгаются договоры, заявил о возможном ухудшении пожароопасной обстановки

Новости 20.07.2020 14:40 446

Официальный комментарий распространила пресс-служба холдинга в понедельник, 20 июля. В сообщении говорится, что расторжение договоров вынудило предприятие уволить сотрудников. Также компания говорит о возможности резкого ухудшения пожароопасной обстановки.

Как следует из сообщения пресс-службы, в результате оптимизации внутри холдинга произошли реорганизации, вновь образованным предприятиям были переданы права и обязанности по договорам участков. Письменного согласия Минприроды региона на это у холдинга не было.

«Подчеркнём, что именно Минприроды последующим подписанием дополнительных соглашений о замене арендаторов фактически одобрило переход прав и обязанностей по договорам аренды лесных участков, зарегистрировало эти допсоглашения в Росреестре, в течение более чем двух лет принимало от новых арендаторов арендные платежи, лесные декларации и отчеты об использовании лесов, выдавало положительные заключения на проекты освоения лесов», - заявляет пресс-служба холдинга.

В этой связи компания категорически не согласна с формулировками Министерства природных ресурсов в части недобросовестности выполнения своих обязательств. «Более того, в сегодняшней ситуации, когда вся страна работает над предотвращением экономического кризиса и необходимо интенсивнее развивать производство, сохраняя рабочие места, госорган целенаправленно вставляет палки в колеса, руководствуясь исключительно формальными нарушениями» - резюмировала информационное сообщение компания.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края расторгло договор аренды с ООО «Каменский ЛДК» (входит в холдинг «Алтайлес») с формулировкой «в связи с грубыми нарушениями». Суды разных инстанций затем досрочно расторгли договоры с целым рядом организаций, входящих в холдинг «Алтайлес».