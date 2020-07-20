В Алтайском крае заразились коронавирусом еще 190 человек

Новости 20.07.2020 13:10 843

По данным оперштаба Алтайского края за прошедшие сутки в регионе выявлено 191 случаев коронавируса. Из них в Барнауле – 101 человек, Бийске – 15, Бурлинском районе – 9, Новоалтайске и Тальменском районе – по 7, Славгороде, Камне-на-Оби, Павловском, Первомайском, Бийском районах –по 4, Егорьевском, Красногорском, Мамонтовском районах – по 3, Заринске, Рубцовске, Благовещенском, Панкрушихинском, Шелаболихинском районах – по 2, Белокурихе, Баевском, Змеиногорском, Калманском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Локтевском, Михайловском, Петропавловском, Ребрихинском, Троицком, Табунском районах – по одному заболевшему,

Всего в крае инфицированных - 7573, выписаны по выздоровлению – 4799. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2617 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациентов, на дому лечение получают 1525 пациентов.

В 1295 случаях инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии, у 2710 пациентов поставлен диагноз «ОРВИ», в 3568 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных-95, на аппарате ИВЛ-27.

За сутки умерло еще 3 человека, только в одном случае причиной смерти стал COVID-19. Всего за весь период скончались – 157 человек коронавирусная инфекция стала причиной 65 человек, иные причины привели к смерти 89 человек, на экспертизе – 3 случая.

На 20 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 3055 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 36371 человек.