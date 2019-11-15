УФАС проверяет «матерную» рекламу барнаульского автомагазина «ZavGar»

Новости 20.07.2020 15:40 302

Алтайские антимонопольщики проведут проверку уличного баннера с рекламой магазина-сервиса «ZavGar», где вместо слова «улыбнешься», читается нецензурный пароним.

«(изображение смайлика)бнёшься как дёшево магазин-сервис zavGar.ru», - так было написано на рекламном баннере по адресу Павловский тракт, 8.

«По предварительным оценкам антимонопольной службы в рассматриваемой рекламе слово «улыбнёшься» в виду его стилистики написания воспринимается как бранное слово, содержащее смысловые ассоциации непристойного и двусмысленного характера», - уточнили в УФАС.

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Ранее об этой рекламе написали и в соцсетях, и в краевых СМИ.

УФАС возбудило дело по ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе». В ведомстве напоминают, что закон не допускает использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений, выражений. Рассмотрение дела состоится на 5 августа 2020 года.

Напомним, что сеть магазинов принадлежит барнаульскому предпринимателю, создателю «Теплого рынка» Андрею Загарину. В апреле 2020 года он выложил на своей странице в Facebook фото с убитой птицей. Когда был сделан снимок, не известно. Но опубликован он был во время запрета на охоту. История вызвала резонанс в соцсетях. А еще в последнее время он нередко попадает в СМИ из-за судебных тяжб по засыпке барнаульского Ковша. Также Загарин баллотировался в депутаты АКЗС в 2016 по одномандатному округу № 23 от партии «Яблоко», но в парламент не прошел.