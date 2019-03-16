Родину Шукшина планируют газифицировать за 110 млн рублей

Новости 20.07.2020 12:45 215

Свыше 110 млн рублей предлагает Минстрой Алтайского края за постройку распределительного газопровода в селе Сростки Бийского района. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Срок окончания подачи заявок на участие в торгах – 28 июля 2020 года. Финансирование осуществляется из краевого бюджета в три этапа. В текущем году выделяется 33,3 млн рублей, в 2021 году – 10,7 млн рублей, в 2022 году – 66,1 млн рублей.

Как сообщается на официальном сайте Бийского района, с 2018 года в Сростках в режиме опытной эксплуатации по временному разрешению заработала газовая котельная. В 2019 году Ростехнадзор официально выдал окончательное разрешение на её эксплуатацию. Однако природный газ проведен лишь до котельной, до индивидуальных домов и квартир дело пока не дошло.

Протяжённость нового газопровода составит 20,1 км, будет газифицировано 700 квартир.