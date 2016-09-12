Движение «За правду» Захара Прилепина открывает отделение в Алтайском крае

Новости 20.07.2020 11:32 273

В Алтайском крае будет открыто региональное отделения движение «За правду». Об этом «Московскому Комсомольцу на Алтае» сообщил куратор проекта Кирилл Конев. А вот отделения одноименной партии в регионе пока не будет.

«Из-за ряда юридических моментов у нас пока не партия, но в ближайшее время движение будет преобразовано в предвыборный штаб по Алтайскому краю для участия в выборах регионального уровня и федерального», – рассказал Конев.

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Именно он пока будет заниматься всеми делами движения. В ближайшие две недели пройдет первое собрание штаба. Кто возглавит партию – пока не известно.

Напомним, «За правду» позиционируется как движение. Но имеет и партийную регистрацию в Минюсте. Глава и движения, и партии – известный писатель Захар (Евгений) Прилепин.

В Сибири представительства партии работают в Иркутской, Кемеровской, Омской, Новосибирской областях, Красноярском крае.