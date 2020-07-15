Соблюдают неукоснительно. Минтранс не нашел нарушителей масочного режим в автобусах Барнаула

Новости 20.07.2020 10:45 496

В Барнауле прошла проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте и в пригородных железнодорожных кассах и кассах автовокзалов. Специалисты Минтранса и ГИБДД не нашли ни одного нарушителя.

Как сообщили в «Политсибру» в министерстве, проверили шесть автобусов: один междугородний, два пригородных и три городских.

«Не было выписано ни одного предписания, так как все граждане неукоснительно соблюдали масочный режим», - уточнили в Минтрансе.

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Инспекция вокзала тоже не дала повода для оформления протоколов. Пассажиров без масок не обслуживают, персонал тоже всегда носит индивидуальные средства защиты, поверхности дезинфицируются, на выходе установлены санитайзеры.

Рейды по соблюдению масочного режима и обработки пассажирского транспорта, а также зданий железнодорожного и автомобильного вокзалов, проходят регулярно.

В Минтрансе напоминают, что в случае выявления фактов нарушения можно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам Министерства транспорта Алтайского края: (3852) 665-427, (3852) 249-959,(3852) 507-581, (3852) 363-538.