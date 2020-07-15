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Соблюдают неукоснительно. Минтранс не нашел нарушителей масочного режим в автобусах Барнаула

Новости
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В Барнауле прошла проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте и в пригородных железнодорожных кассах и кассах автовокзалов. Специалисты Минтранса и ГИБДД не нашли ни одного нарушителя.

Как сообщили в «Политсибру» в министерстве, проверили шесть автобусов: один междугородний, два пригородных и три городских.

«Не было выписано ни одного предписания, так как все граждане неукоснительно соблюдали масочный режим», - уточнили в Минтрансе.

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Инспекция вокзала тоже не дала повода для оформления протоколов. Пассажиров без масок не обслуживают, персонал тоже всегда носит индивидуальные средства защиты, поверхности дезинфицируются, на выходе установлены санитайзеры.

Рейды по соблюдению масочного режима и обработки пассажирского транспорта, а также зданий железнодорожного и автомобильного вокзалов, проходят регулярно.

В Минтрансе напоминают, что в случае выявления фактов нарушения можно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам Министерства транспорта Алтайского края: (3852) 665-427, (3852) 249-959,(3852) 507-581, (3852) 363-538.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

гость

а они точно в наших автобусах ездили? точно-точно? может какой постановочный? половина пассажиров в автобусах без масок, только сегодня пришлось прокатиться, водитель и кондуктор также без масок. Но, наверно, раз проверили, мне просто показалось..

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111
гость, теперь только попробуйте сказать, что в автобусах люди без масок! сразу скажут - экстремист, либераст!!! очень конечно грустно от всего этого - вот если бы журналисты того же "политсиб.ру" сделали репортаж и взяли бы не 6 автобусов, а распределили между всеми журналистами все виды транспорта - вот тогда бы все увидели реальную картину, а не эту постановочную хрень. где же наша честная непредвзятая журналистика? взять бы и ткнуть носом Минтранс за нарисованные проверки
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гость
111, носом ткнуть? да что минтранс дети что ли? все прекрасно все знают как в автобусах, в трамваях и т.д. Был материал про базы в Горном, когда официально все закрыто было, а по факту за нал открыто, и? Думаете, структуры не в курсе? В автобусах вообще просто порядок навести: везешь без масок - штраф. Думаю, водители точно не запустят без масок. А пока едут все с гордо поднятым безмасочным носиком и мнят себя самыми крутыми.
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