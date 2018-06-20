В Алтайском крае суд приостановил деятельность Алтайкорма за грубые нарушения ветеринарного законодательства

Новости 20.07.2020 12:20 637

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай.

В апреле специалисты учреждения провели внеплановую выездную проверку на предприятие, в ходе которой установили ряд грубых нарушений, в том числе при обороте с биологическими отходами, относящими к 4 классу опасности.

Согласно сведениям ФГИС «Меркурий», в марте 2020 года на предприятие поступило более 350 тонн сырья животного происхождения для переработки. Из сырья, полученного от убойных и мясоперерабатывающих предприятий (биологические отходы, сырье непищевое белкового происхождения, кости свиные, кости говяжьи и др.), предприятие производит кормовую муку животного происхождения.

При переработке биологических отходов образуется готовый продукт – мука костная, а также отходы производства, состоящие из воды и животного жира, который также относится к биологическим отходам и требует особой переработки, утилизации либо уничтожения, т.к. представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей и животных и загрязняет окружающую природу, - отмечает ведомство.

Специалисты обнаружили, что из поступивших в марте 2020 года на предприятие 350 тонн сырья осталось не больше 6 тонн. Готовой продукции (костной муки) и биологических отходов (животного жира) на предприятии специалисты не обнаружили. На этом основании были сделаны выводы, что ООО «Алтайкорм» деятельность по переработке сырья осуществляло.

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А вот достоверных сведений об утилизации или уничтожении животного жира, который относится к высокому классу опасности, Алтайкорм представить не смог. По имеющейся у Россельхознадзора информации, биологические отходы могли быть вывезены с предприятия и утилизированы ненадлежащим образом.

Биологические отходы животных долгие годы могут сохранять опасность распространения заболеваний, общих для животных, загрязняют окружающую среду и человека и являются угрозой причинения вреда не только здоровью, но и жизни.

По результатам проведения проверочных мероприятий материалы дела были переданы в суд для привлечения ООО «Алтайкорм» к административной ответственности (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Санкциями статьи предусмотрено административное приостановление деятельности предприятия на срок до девяноста суток.

17 июля 2020 года Новоалтайский городской суд прислушался к аргументам алтайского управления Россельхознадзора и назначил ООО «Алтайкорм» административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия на срок 30 суток.

Как пояснили "Политсибру" в управлении Россельхознадзора, решение суда вступает в силу незамедлительно. Однако оно было обозначено по телефону. Оно должно быть передано в службу приставов, которые затем опечатают завод.