Минприроды расторгло несколько договоров аренды с «Алтайлесом» из-за грубых нарушений

Новости 20.07.2020 9:43 813

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края расторгло договор аренды с ООО «Каменский ЛДК» (входит в холдинг «Алтайлес») с формулировкой «в связи с грубыми нарушениями». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Каменскому предприятию отказали в работе по 11 договорам аренды лесных участков для заготовки древесины. ЛДК включили в реестр недобросовестных арендаторов. Теперь арендатор не сможет участвовать в аукционах на аренду лесных участков.

Основанием стало несколько решений судов по искам Минприроды. Первое - Верховного суда в апреле 2020 года. Суд признал недействительной сделку перенайма лесного участка между «Каменский ЛДК» (ЛХК «Алтайлес»), ООО «Крона Лес» и ООО «Алеусский лес» (ЛХК «Алтайлес»). Договор аренды участка для заготовки древесины в Панкрушихинском лесничестве расторгли досрочно.

Еще один суд (в июне 2020 года) признал недействительной сделку перенайма лесного участка между «Каменским ЛДК», ООО «Инвест ЛК» и ООО «Ребрихинский лесхоз» (предоставленного ЛДК). Из-за этого был расторгнут договор в Ребрихинском лесничестве.

А июле 2020 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал недействительными сделки перенайма лесных участков между ООО «Каменский ЛДК», ООО «Альянс ЛК» и ООО «Салаир». Досрочно расторгнуты девять договоров аренды для заготовки древесины в Бобровском, Боровлянском, Залесовском, Ключевском, Лебяжинском, Петровском и Фрунзенском лесничествах.

Сейчас в Арбитражном суде Алтайского края идет еще один судебный процесс. Минприроды подало иски о досрочном расторжении с ООО «Содружество» (ЛХК «Алтайлес») и ООО «Каменский ЛДК» трех договоров в Панкрушихинском и Каменском лесничествах.