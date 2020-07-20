За неделю количество заражённых в Алтайском крае выросло на 30%

По итогам недели (11-17 июля), количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 30%, передаёт информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Это – самый высокий прирост в Сибирском федеральном округе. Самый низкий прирост (+5%) наблюдался в Республике Тыва. Общее количество инфицированных COVID-19 в округе увеличилось на 14% (+7 тысяч человек). В семи регионах Сибири (кроме Алтайского края, Омской и Томской областей) за неделю выздоровело больше людей, чем заразилось.
Показатель летальности превысил общероссийский (1,60%) в Красноярском крае (2,30%) и Новосибирской области (2,04%). Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 139 человек, 44 из них – в Красноярском крае, 28 человек – в Иркутской области, 27 – в Новосибирской. В Алтайском крае коронавирус стал причиной смерти 10 человек.
Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:
Опубликованы последние данные краевого оперштаба
Зараженных или инфицированных?