Политическая хроника недели: новый руководитель «Партии роста» ищет сторонников, алтайских думцев поделили по эффективности

Новости 20.07.2020 8:40 795

На прошлой неделе политическая повестка заметно поредела, но все же было несколько интересных новостей – вышел новый депутатский рейтинг, а у «Партии роста» сменился лидер. Подробнее обо всем в хронике «Политсибру».

Новый рейтинг депутатов

«Депутат Клуб» составил очередной рейтинг полезности депутатов Госдумы, так называемый КПД ГД. Среди представителей Алтайского края самыми эффективными оказались коммунист Сергей Шаргунов, единороссы Даниил Бессарабов и Александр Прокопьев.

В этом же рейтинге есть коэффициент переизбираемости. У большинства алтайских депутатов высокие шансы прохождения в следующий созыв Госдумы.

У «Партии роста» новый лидер

Барнаульский предприниматель Антон Литвиненко стал лидером алтайского отделения «Партии Роста». Он возглавил отделение еще месяц назад, в июне 2020 года, однако партия его назначение не афишировала.

Литвиненко поделился с «Политсибру», что, представляя «Партию Роста» на краевом уровне, он намерен доносить до власти проблемы предпринимателей, добиться присутствия ее членов в общественных советах и комиссиях при министерствах и ведомствах. Также, по его словам, партия будет активно участвовать в выборах разного уровня, правда, уже не в этом году. Дело в том, что пока у «Партии роста» в Алтайском крае только один сторонник – это сам Литвиненко. Сейчас он ищет единомышленников.

Антон Литвиненко - директор АО «Алтайстройдеталь» (производство промышленных газов). Также он – руководитель и совладелец «Деско плюс» (деятельность стоянок для транспортных средств), «Криоген» (производство промышленных газов).

Напомним, до этого «Партию роста» в крае возглавлял Андрей Крылов.

Томенко и Романенко высказались о потерях из-за пандемии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом и засухой в регионе. Власти чувствуют экономическую и социальную напряженность, в которой оказался Алтайский край в результате пандемии и режима самоизоляции. Однако правительство продолжает следить за ситуацией и усиливать контроль за исполнением всех принятых требований, заявил губернатор в интервью ГТРК «Алтай». По словам главы региона, сейчас важно не потерять все:

«Помните, как президент сказал: между Сциллой и Харибдой надо пройти. В любом случае есть потери. Харибда – можно всё потерять. Есть Сцилла – шесть матросов с корабля пропало, но корабль пошёл дальше», - заявил он.

Он также прокомментировал ситуацию с засухой и введением режима ЧС на территории Алтайского края. По словам Томенко, уже сейчас понятно, что на четверти посевных площадей региона урожайность будет в два раза ниже, чем обычно. Губернатор уточнил, что предварительные потери от затрат аграриев и недополучения урожая составят примерно 10 млрд рублей, однако данная сумма еще может измениться. Виктор Томенко также отметил, что в рамках режима ЧС он намерен обратиться в правительство РФ, чтобы из резервного фонда получить хоть какие-то средства на возмещение потерь аграриям.

О потерях бюджета из-за пандемии высказался спикер Алтайского Заксобрания Александр коронавирусом, будут гораздо меньше, чем ранее предполагали власти, заявил Романенко по итогам заседания рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Ранее предполагалось, что бюджет потеряет около 18 млрд рублей. Сейчас абсолютные значения не называются, но спикер уверен, что потери будут в разы меньше.

Голосование растянут

Госдума приняла во втором чтении закон о возможности проведения выборов и референдумом в течение трёх дней. А еще теперь официально можно будет устраивать участки на придомовых территориях и в прочих местах общего пользования, эксперты высказались о нововведениях, подробнее здесь.