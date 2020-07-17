Впервые за последние дни количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае за сутки - меньше 200

Новости 19.07.2020 16:03 585

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 198 новых случаев коронавируса. Прирост заболевших дали следующие территории: Барнаул – 99, Бийск – 15, Рубцовск – 10, Ключевской район –9, Славгород – 8, Новоалтайск – 6, Тальменский район –6, Кулундинский район – 5, Павловский район – 5, Первомайский район – 5, Алейск – 3, Алтайский район – 3, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Петропавловский район – 3, Романовский район – 3, Рубцовский район – 3, Залесовский район – 2, Камень-на-Оби, Баевский, Благовещенский, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Шипуновский район – по одному заболевшему. Всего в крае инфицированных - 7382, выписаны по выздоровлению – 4675. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2553 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1112 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1441 пациент.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7382 человека. У 1241 больных диагностирована внебольничная пневмония, у 2651 заболевших - ОРВИ, в 3490 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных-92, на аппарате ИВЛ-25. Скончались за весь период 154 человека (за сутки 3 человека), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 64 человека; иные причины смерти – 87 человек; на экспертизе – 3 человека.

Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне.

На 19 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции -2890 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 36068 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 264599 человек.