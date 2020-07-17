Опять 200. Оперативный штаб Алтайского края опубликовал последние данные по коронавирусу

Новости 18.07.2020 13:43 704

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 201 инфицированный коронавирусом. Барнаул – 118, Бийск – 13, Залесовский район – 10, Кулундинский район – 9, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский район – 4, Смоленский район – 4, Павловский район – 3, Первомайский район – 3, Троицкий район – 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Всего на 18 июля в крае официально подтверждено 7184 случаев коронавируса. Выписано по выздоровлению – 4605. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2428 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1082 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1346 человек.

В 1193 случаях инфицирования болезь протекает в форме внебольничной пневмонии, 2522 – ОРВИ, в 3469 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных-93, на аппарате ИВЛ-30.

По данным Минздрава края, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей не изменилась.

Скончались за весь период 151 человек (за сутки 4 человека), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 63 человека; иные причины смерти – 85 человек; на экспертизе – 3 случая.

На 18 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 3293 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция – 35633 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 260644 человек.