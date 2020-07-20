Дистанционные сервисы обслуживания клиентов АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает своим клиентам, что осталось пять дней, чтобы передать показания приборов учёта. Сделать это, а также решить любые другие вопросы с компанией можно с помощью онлайн сервисов, не выходя из дома!
Онлайн-сервисы для физических лиц
«Личный кабинет клиента» АО «Алтайэнергосбыт»
Для физических лиц
«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для физических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).
После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:
- Ежемесячно передавать показания счётчика;
- Оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии;
- Смотреть историю начислений и оплат;
- Подписаться на электронную квитанцию;
- Заказать энергосервисные услуги;
- Подключить к своему профилю в ЛКК лицевые счета своих старших родственников и оплачивать за них электроэнергию, передавать показания прибора учёта и т.д.;
- Задавать вопросы специалистам компании, оставлять отзывы и предложения для улучшения работы.
С подробной инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете клиента» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете» или по ссылке.
Сервисы по оплате электроэнергии
- «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт». Указав номер лицевого счёта и сумму к оплате, можно оплатить счета без регистрации в «Личном кабинете клиента»;
- «Сбербанк Онлайн» (в том числе с использованием услуги «Автоплатёж»);
- Система «Город».
Сервисы по передаче показаний прибора учёта
- Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566 (часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00);
- «Голосовой помощник», действующий по бесплатному телефону контактного центра – 8-800-30-55-66. При обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать подсказкам.
- Сервис «Передача показаний приборов учёта», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и не требующий регистрации в «Личном кабинете клиента». Чтобы воспользоваться им достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания (кВт/ч).
- «Интернет-приёмная» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;
- Электронная почта energo@altaiensb.com. Укажите в теме письма сообщение в следующем формате:<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;
- Sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>
Сервисы по заказу электротехнических товаров и энергосервисных услуг
- Интернет-магазин АО «Алтайэнергосбыт». Здесь представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая и кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Здесь также возможно заказать и оплатить весь спектр энергосервисных услуг.
- Официальный сайт компании;
- Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566.
Сервисы для обратной связи с компанией
В целях повышения клиентоориентированности и качества обслуживания, на сайте энергокомпании функционируют сервисы:
- «Напишите генеральному директору», где можно оставить свои замечания или предложения по улучшению работы АО «Алтайэнергосбыт»;
- Интернет-приёмная.
Онлайн-сервисы для организаций
«Личный кабинет» АО «Алтайэнергосбыт»
Для юридических лиц
«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для юридических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «ЛКК ЮЛ Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).
После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:
- Просматривать информацию по договору;
- Отслеживать оплаты произвольной суммы в счёт будущего потребления или же оплаты задолженности по договору;
- Передавать показания счётчиков;
- Просматривать график оплат и выставленных счетов:
- Подключить автоплатежи.
Электронный документооборот
В целях сокращения сроков получения оригиналов бухгалтерских документов от АО «Алтайэнергосбыт» для клиентов-юридических лиц действует электронный документооборот, который возможен через:
- Систему «Диадок» компании «СКБ Контур»;
- Систему «СБиС» компании «Тензор»;
- Систему «SAFE-DOC ЭДО» компании «Центр информационной безопасности».
Подробности здесь.