Срочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублей

Новости компаний 17.07.2020 19:00 612

По итогам работы за шесть месяцев 2020 года в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» срочный кредитный портфель превысил 20,7 млрд рублей. Прирост с начала года составил более 1,8 млрд рублей: по юридическим лицам – на 1,4 млрд, по физическим – порядка 400 млн рублей. Крупный бизнес дал увеличение на 22,9%, малый и средний – на 20%, а микробизнес – на 35,8%.

Срочный кредитный портфель физических лиц за 6 месяцев также вырос на 3,5% и составил 11,8 млрд рублей.