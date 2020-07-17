На 11 тысяч человек увеличилась армия безработных в Алтайском крае за период пандемии

Новости 17.07.2020 17:30 1172

По данным управления по труду и занятости населения, на 1 июля 2020 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 29,0 тыс. человек, или 2,6 % от численности рабочей силы.

При этом на 1 апреля официально зарегистрированное количество безработных составляло 17,6 тысяч человек. Напомним, первые нерабочие дни были объявлены президентом Путиным с 28 марта до 5 апреля.

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Таким образом, количество безработных в крае по сравнению с «допандемическим периодом» увеличилось на 11,4 тысячи человек

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в ЗАТО «Сибирский» - 0,8 по отношению к уровню трудоспособного населения, самый высокий в Немецком национальном районе, где в центр занятости обратилось 7% трудоспособного населения. Высокий уровень безработицы зарегистрирован также в Белокурихе и составляет 5,91% к трудоспособному населению. По данным на 1 апреля 2020 года там было зарегистрировано всего 1,31% безработных. Город относился к территориям с показателем ниже общекраевого показателя, который на тот момент составлял 1,42. На 1 июля общекраевой показатель также увеличился и составляет 2,34%.

Барнаул находится в первой тройке территорий с наименьшей безработицей в крае, уступая Алейску. Уровень безработицы в этих городах составляет 1,29 и 1,02 соответственно.