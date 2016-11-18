«Нарушаете права». Российская ЛГБТ-сеть раскритиковала планируемые поправки в законы

Новости 17.07.2020 18:20 821

Дискриминационные, нарушающие принцип равенства всех лиц перед законом и идущим вразрез с духом Конституции – так охарактеризовали в Российской ЛГБТ-сети поправки в «семейные» законы.

«Мы глубоко обеспокоены столь грубым вторжением в частную жизнь отдельных людей и выражаем искреннюю поддержку и солидарность со всеми трансгендерными, бисексуальными и гомосексуалистами. Понятно, что предлагаемые изменения нарушают права и свободы людей», - сказано в релизе сообщества.

Речь идет о проекте закона, который был внесен в Госдуму 14 июля.

Сообщество не соглашается с несколькими поправками. В том числе с тем, что в законе «Об актах гражданского состояния» для регистрации брака «руководитель органа записи актов гражданского состояния может потребовать предоставления свидетельства о рождении каждым из лиц, вступающих в брак». Иными словами, лица одного пола при рождении не смогут вступать в брак, ибо это станет обстоятельством, препятствующий официальному созданию семьи.

Сеть призывает депутатов Госдумы «прислушаться к гражданскому обществу и провести консультации с организациями, работающими с гомосексуалистами, бисексуалами и трансгендерами».